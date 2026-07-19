Settore Giovanile Juve al via la preparazione per la stagione 2026 27 | ecco le date di partenza per le Under bianconere

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il settore giovanile della Juventus ha ripreso gli allenamenti a Vinovo, segnando l'inizio della preparazione per la stagione 202627. Le attività delle squadre Under sono riprese questa settimana, dopo le vacanze estive. Le date di inizio degli allenamenti sono state comunicate e coinvolgono le formazioni bianconere. La ripresa delle sedute è ufficiale e segna l’avvio delle attività per la nuova annata.

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di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, vacanze finite e tempo di ricominciare con gli allenamenti a Vinovo: in settimana inizia ufficialmente la nuova stagione. Dalla Primavera all’Under 17 di Grauso, martedì 21 luglio è la data da cerchiare. Tempo di vacanze finito anche per il settore giovanile bianconero che si appresta a riprendere gli allenamenti in quel di Vinovo in vista della nuova stagione, vediamo in questo approfondimento dedicato le date che riguardano tre delle squadre Under: la Primavera di Padoin, la nuovissima Under 18 di Panzanaro e l’Under 17 di mister Grauso. Simone Padoin si appresta a vivere la sua seconda stagione da... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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