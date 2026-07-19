Settore Giovanile Juve al via la preparazione per la stagione 2026 27 | ecco le date di partenza per le Under bianconere

Notizia in breve

Il settore giovanile della Juventus ha ripreso gli allenamenti a Vinovo, segnando l'inizio della preparazione per la stagione 202627. Le attività delle squadre Under sono riprese questa settimana, dopo le vacanze estive. Le date di inizio degli allenamenti sono state comunicate e coinvolgono le formazioni bianconere. La ripresa delle sedute è ufficiale e segna l’avvio delle attività per la nuova annata.