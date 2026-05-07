Settore giovanile Juve | l’Under 17 perde l’imbattibilità l’Under 15 vince due derby l’incerto futuro di Sbravati | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria

Nel settore giovanile della Juventus, l’Under 17 ha perso l’imbattibilità nell’ultimo fine settimana, mentre l’Under 15 ha conquistato due vittorie nei derby. Nel frattempo, si discute sulla situazione contrattuale di Sbravati, il giovane calciatore che ha un futuro ancora incerto. La squadra Under 17 aveva mantenuto un percorso senza sconfitte fino a questa ultima partita, mentre l’Under 15 ha continuato a raccogliere successi nel campionato regionale.

di Francesco Spagnolo Settore giovanile Juve, l’Under 17 ha perso l’imbattibilità nell’ultimo weekend. L’U15 porta a casa due derby mentre incerto il futuro di Sbravati. Il settore giovanile Juve continua ad essere un’eccellenza assoluta nel panorama calcistico italiano. I campionati delle categorie inferiori stanno entrando nel vivo e le formazioni della Vecchia Signora si preparano ad affrontare le fasi finali della stagione con grandissime ambizioni, mentre resta incerto il futuro di Sbravati. Questo l’approfondimento nel video di Fabio Zaccaria sul canale Youtube di nel format New Generation Zone. Il settore giovanile della Juventus vive un momento di grande fermento, tra verdetti già scritti e sfide ancora apertissim e.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 15 vince due derby, l’incerto futuro di Sbravati | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Notizie correlate Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccariadi Fabio ZaccariaSettore giovanile Juve: il punto su Under 17, 16 e 15 e su chi sarà il nuovo responsabile nel VIDEO di New Generation Zone di Fabio... Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultimedi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, weekend di sconfitte per i nerazzurri: Under 15 e 16 cadono col Milan, l’Under 17 con l’Atalanta. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Serie D - Settore giovanile | con il nuovo dirigente anche Pellegrini e Semplici Motroni guida del ’vivaio‘ del Ghiviborgo; Settore Giovanile Inter rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15 | i risultati della settimana.