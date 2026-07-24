La FIGC ha annunciato la composizione dei gironi per i campionati giovanili 202627. Le squadre Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 dell’Inter conoscono già le loro avversarie. La suddivisione dei gruppi riguarda le principali categorie del settore giovanile, con le squadre nerazzurre inserite in specifici gruppi nazionali. La composizione dei gironi è ufficiale e valida per la prossima stagione.

di Alberto Petrosilli La FIGC ha reso nota la composizione dei campionati nazionali: i nerazzurri conoscono già le avversarie nelle principali categorie del vivaio. La FIGC ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati nazionali del settore giovanile per la stagione 202627. L’ Inter è pronta a ripartire con tutte le sue rappresentative, che conoscono già il calendario di partenza e le rispettive avversarie. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ Under 18 nerazzurra prenderà parte al girone unico nazionale, formato da 20 squadre, con il campionato che scatterà domenica 30 agosto. Tra le avversarie figurano, oltre all’Inter, Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo e Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Settore giovanile Inter, ufficiali i gironi 2026/27: ecco il cammino di Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA STORICA PRIMA STAGIONE U23 | TUTTI I GOL DEL 2025/26

Notizie e thread social correlati

Settore Giovanile Juve, pubblicata la composizione dei gironi: ecco con chi giocheranno Under 18, 17, 16 e 15. Il quadro completo e le date di riferimentoSono stati ufficializzati i gironi del settore giovanile per la stagione 2026-27, con le formazioni Under 18, 17, 16 e 15 che conoscono i loro...

Settore Giovanile Inter, ufficiali gli allenatori dalla Primavera all’Under 15: ecco i nomi per la stagione 2026/27Sono stati annunciati gli allenatori del settore giovanile dell'Inter dalla Primavera all'Under 15 per la stagione 2026/27.

Temi più discussi: Settore giovanile: i tecnici per la stagione 2026/2027; Avellino, ufficiale l'acquisto di Di Maggio dall'Inter: tutti i dettagli; Calciomercato Serie A 2026/2027: acquisti e cessioni, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Settore Giovanile | Definiti gli staff tecnici per la stagione 2026/27.

UFFICIALE: gli allenatori del settore giovanile dell’Inter per la stagione 2026/27. Questo l'elenco completo: • Emilano Bigica - Under 20 • Paolo Dellafiore - Under 18 • Giorgio Schiavini - Under 17 • Devis Nossa - Under 16 • Juan Moll - Under 15 x.com

Settore giovanile Inter, ufficiali gli allenatori dalla Primavera all’Under 15: ecco i nomi per la stagione 2026/27Settore Giovanile Inter, il ridisegno delle panchine ha finalmente un ordine dopo gli addii di Fautario, Carbone, Handanovic e Solivellas: ecco chi li rimpiazza, c’è una promozione. Le ultime sul fron ... msn.com

Schiavini guida l’Under 17: ufficiali gli staff delle giovaniliIl club nerazzurro ha ufficializzato Giorgio Schiavini come nuovo tecnico dell'Under 17 al posto di Handanovic. Comunicata la lista completa degli staff. passioneinter.com