Sono stati annunciati gli allenatori del settore giovanile dell'Inter dalla Primavera all'Under 15 per la stagione 202627. Dopo i recenti addii di alcuni allenatori, sono stati ufficializzati i nomi che prenderanno il loro posto, con una promozione interna. Le nomine riguardano le panchine delle varie categorie, segnando un cambio di guida tecnica nel settore giovanile. Nessun altro dettaglio sui nomi o sui contratti è stato comunicato.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, il ridisegno delle panchine ha finalmente un ordine dopo gli addii di Fautario, Carbone, Handanovic e Solivellas: ecco chi li rimpiazza, c’è una promozione. Le ultime sul fronte giovani. L’aria di cambiamento all’interno del settore giovanile Inter che ha portato all’addio di ben quattro tecnici su cinque nelle categorie dalla Primavera all’Under 15 ha finalmente trovato il giusto ordine: sono dunque ufficiali i nuovi allenatori nerazzurri per la stagione 202627. Ma prima un piccolo recap della stagione recentemente conclusa, su cinque categorie seguite, sono arrivate due finali, uno Scudetto, con l’Under 18 di Fautario. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, ufficiali gli allenatori dalla Primavera all’Under 15: ecco i nomi per la stagione 2026/27

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UFFICIALE: gli allenatori del settore giovanile dell’Inter per la stagione 2026/27. Questo l'elenco completo: • Emilano Bigica - Under 20 • Paolo Dellafiore - Under 18 • Giorgio Schiavini - Under 17 • Devis Nossa - Under 16 • Juan Moll - Under 15 x.com

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