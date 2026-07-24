Il Comune ha avviato un servizio sperimentale di vigilanza affidato alla società Option One, che prevede un aumento delle attività di sorveglianza sul territorio durante l’estate. Il servizio non attribuisce nuovi poteri di polizia e mira a rafforzare la presenza di controlli senza modificare le competenze delle forze dell’ordine. La gestione temporanea è stata approvata con una determinazione firmata il 23 luglio. La sperimentazione durerà fino alla fine della stagione estiva.

Più occhi sul territorio durante l’estate, ma senza attribuire nuovi poteri di polizia. Con una determinazione firmata il 23 luglio, il Comune ha affidato il servizio sperimentale di vigilanza mediante " operatori di prevenzione territoriale ", figure incaricate di svolgere attività di osservazione e di segnalare eventuali criticità alle Forze dell’Ordine, contribuendo così a rafforzare il presidio cittadino nei periodi di maggiore affluenza. Il servizio sarà attivo nei fine settimana e in occasione di manifestazioni ed eventi che richiamano un elevato numero di persone. La determina, però, non individua le aree interessate. Al contrario, demanda al Responsabile della Polizia Locale la successiva definizione dei luoghi pubblici da monitorare, delle modalità operative, dei giorni, degli orari e del numero di operatori da impiegare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizio sperimentale di vigilanza. Gestione affidata alla Option One

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