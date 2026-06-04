Il vivaio delle Cottede è un luogo suggestivo nei boschi a sud di Castiglione dei Pepoli, a ridosso del confine toscano, che merita di essere conosciuto e vissuto. Negli ultimi anni grazie ad alcuni interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone la struttura è stata rinnovata e recentemente è stato pubblicato un avviso pubblico per la gestione. Qualche settimana fa, Boschilla ha infatti vinto ufficialmente l’avviso pubblico rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, con sede a Castiglione dei Pepoli, per l’uso e gestione del punto tappa del percorso Alta Via dei Parchi Cottede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifugio delle Cottede, gestione affidata a Boschilla

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