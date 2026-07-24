Servizio Pass prezioso per i disabili

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, i pazienti con bisogni speciali possono usufruire di un nuovo servizio di pass prioritario per entrare in ospedale. Questo pass permette loro di accedere più facilmente a visite ed esami, riducendo le difficoltà legate alla mobilità o ad altre esigenze specifiche. La misura mira a semplificare gli ingressi, garantendo un accesso più agevole e meno stressante per le persone con disabilità.

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"Finalmente anche i pazienti con bisogni speciali trovano una adeguata accoglienza quando devono accedere all’ ospedale per effettuare visite o esami, che per le persone con disabilità diventano momenti di difficoltà". Inizia così la lettera di ringraziamento di Anna Rossi dell’ufficio stampa del Comune al personale infermieristico e medico del servizio Pass riservato alle persone disabili del Noa. "Tutto questo per merito di un’equipe di eccellenti professionisti sanitari che portano avanti il programma Pass realizzato dalla Regione - prosegue Anna Rossi -, prima in Italia, in collaborazione con le associazioni per la disabilità, per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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