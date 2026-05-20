Parcheggio creativo | se il pass disabili autorizza quasi tutto
In molte città, i pass per disabili consentono di parcheggiare in aree riservate o in spazi limitrofi. Tuttavia, la presenza di un cartellino riconoscibile, come quello con il cerchietto rosso, non sempre garantisce un utilizzo corretto o conforme alle regole. Alcuni conducenti approfittano della situazione, parcheggiando in modo creativo o non convenzionale. Questa pratica solleva spesso discussioni tra cittadini e autorità, che si trovano a dover gestire situazioni di abusivismo o di interpretazioni flessibili delle norme.
Scrive il lettore: “Se un portatore di handicap (almeno dal cartellino esposto sul cruscotto - vedasi cerchietto rosso) parcheggia in quel modo vuol dire che abbiamo capito tutto su come va il mondo”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Disabili e parcheggio: come ottenere il posto riservato sotto casa
Sullo stesso argomento
Pass disabili, a Lecce esplode il caso dei "furbetti" delle strisce bluUsare il pass di un genitore diversamente abile (o invalido) per lasciare l’auto sulle strisce blu, occupare il posto senza pagare il ticket e, allo...
Parcheggiava con il pass disabili della moglie defunta: scatta il sequestroTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che, nel corso delle consuete attività di controllo del...