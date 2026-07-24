Il presidente dell’Inter si è recato in ritiro per incontrare la squadra e ha scattato selfie con i tifosi presenti. Durante l’evento, ha rivolto ai supporter alcune parole e ha mostrato un gesto di sostegno nei loro confronti. Non sono state annunciate dichiarazioni ufficiali o comunicazioni riguardanti il mercato o altri aspetti della squadra. L’attenzione si è concentrata sull’interazione tra il dirigente e i tifosi, senza ulteriori dettagli sui programmi futuri o sulle decisioni societarie.

Il presidente dell'Inter ha raggiunto la squadra nerazzurra in ritiro, approfittandone per scattare selfie con i tifosi presenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Serve questo giocatore!": il gesto di Marotta ai tifosi

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Tomassini spiega il gesto che ha fatto imbufalire i tifosi della Vuelle. "Non volevo mancare di rispetto ai pesaresi»Durante la partita, un giocatore ha compiuto un gesto che ha scatenato le reazioni dei tifosi presenti nel palazzetto.

Temi più discussi: Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Summerville è un giocatore di alto livello, non capisco chi si lamenta del prezzo alto. Stai prendendo quello che ti serve; Regista e mezz’ala, giovane e potenziale investimento: ecco perché Jashari può far contento Sarri ma anche l’Atalanta; Cosa serve a questo Toro? I tifosi: Ci fidiamo di lui; Di Francesco: Spero arrivino quanto prima volti nuovi. Banda? Serve senso di appartenenza.

Facciamo i seri. Romero sarebbe un acquisto top. Leggo tante cose in giro. Uno così sposta, tanto. Soprattutto in Europa. E poi serve gente con questo carisma. Pensate a tutti gli scontri diretti… So che c’è un esterno da prendere, ma l’Inter oggi non ha un no x.com

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