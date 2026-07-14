Marotta e la ricetta per l’Inter sostenibile che non piace ai tifosi

L’Inter ha iniziato la stagione con lo scudetto e la coccarda della Coppa Italia visibili sulla maglia, simboli delle vittorie recenti. La società ha anche presentato un piano di sostenibilità economica e ambientale, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. La squadra ha concluso l’ultimo campionato con il miglior bilancio tra le italiane partecipanti alle competizioni europee.

E’ la squadra che parte con lo scudetto cucito sulla maglia, con in aggiunta la coccarda della Coppa Italia. Quella che ha vinto di più nelle ultime stagioni, che ha sistemato i conti anche fuori dal campo e che – unica italiana – si è arrampicata anche quasi fino alla vetta dell’Europa che conta. Eppure il clima che circonda l’avvio di stagione dell’Inter campione d’Italia è diverso da quello che ci si potrebbe aspettare in una situazione di normalità. Il mercato langue, i colpi fin qui sono andati a vuoto, Cristian Chivu garantisce sulla qualità della rosa che si appresta a guidare per il secondo anno, il presidente Beppe Marotta parla e la gente mormora. 🔗 Leggi su Panorama.it

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