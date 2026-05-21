Tomassini spiega il gesto che ha fatto imbufalire i tifosi della Vuelle Non volevo mancare di rispetto ai pesaresi
Durante la partita, un giocatore ha compiuto un gesto che ha scatenato le reazioni dei tifosi presenti nel palazzetto. Dopo l'evento, ha spiegato che il suo intento non era di mancare di rispetto ai supporter locali, ma la sua azione ha comunque suscitato proteste e fischi tra il pubblico. La scena si è svolta negli ultimi minuti del match, con i presenti che hanno espresso il loro disappunto con suoni e qualche fischio.
È stato travolto dai fischi nella ‘sua’ Pesaro per un gesto. L’altra sera nel finale di partita, Giovanni Tomassini ha imitatto Steph Curry col suo ‘ night night ’ dopo uno dei canestri più importanti della partita, facendo però imbufalire i novemila tifosi della Vitrifrigo Arena che non gli hanno risparmiato i fischi. Il capitano riminese, però, non ha aveva alcuna intenzione di irridere il pubblico riminese con quel gesto. Tutt’altro. Era solo un’esultanza dopo un canestro decisivo, in una gara5 dei playoff e nel finale di una partita intensa. È lo stesso Tomassini a chiarire. "Il gesto di martedì sera è stato istintivo – dice il capitano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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