Tomassini spiega il gesto che ha fatto imbufalire i tifosi della Vuelle Non volevo mancare di rispetto ai pesaresi

Durante la partita, un giocatore ha compiuto un gesto che ha scatenato le reazioni dei tifosi presenti nel palazzetto. Dopo l'evento, ha spiegato che il suo intento non era di mancare di rispetto ai supporter locali, ma la sua azione ha comunque suscitato proteste e fischi tra il pubblico. La scena si è svolta negli ultimi minuti del match, con i presenti che hanno espresso il loro disappunto con suoni e qualche fischio.

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