Sergio Mattarella a 85 anni è diventato il presidente più trap d’Italia | dalle barre di Baby Gang e Carl Brave alla maglietta cult Mattarella in stile Metallica L’incoronazione di Anna Pepe con il selfie virale

A 85 anni, il presidente più anziano d’Italia ha festeggiato il suo compleanno il 23 luglio 2026. Durante questa fase della vita, ha mantenuto un’immagine composta, anche se negli ultimi tempi si sono visti riferimenti a interessi culturali e social, come meme e magliette dedicate. La sua presenza nel ruolo di presidente si è protratta per oltre undici anni, segnando un lungo incarico istituzionale. La celebrazione ha coinvolto anche un selfie virale di una figura nota legata all’attualità.

Ottantacinque anni portati con la solennità di chi ha attraversato undici anni di Quirinale, Sergio Mattarella ha compiuto ieri, giovedì 23 luglio 2026, 85 anni. Eletto per la prima volta alla presidenza della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel febbraio 2022. Un record, quello della rielezione, che condivide solo con Giorgio Napolitano. Ma se la storia istituzionale la conoscono tutti, quello che sta succedendo sui social e nell’immaginario pop dei più giovani è un fenomeno che il Colle, probabilmente, non si aspettava. Negli ultimi mesi il volto di Mattarella ha iniziato a circolare tra i più giovani. Il motivo? Una foto che lo ritrae nella Sala degli Specchi del Quirinale insieme ad Anna Pepe, rapper ventiduenne con 2,6 milioni di follower su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sergio Mattarella è il dodicesimo Presidente della Repubblica

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