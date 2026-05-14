Una cantante è stata fotografata mentre scattava un selfie con il presidente della Repubblica durante un evento al Quirinale dedicato ai 145 anni della SIAE. La foto, pubblicata sui social, ha rapidamente attirato l'attenzione online. La cantante ha ringraziato ufficialmente il presidente con un messaggio pubblicato sui propri canali. L'evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori incidenti, attirando l'interesse di numerosi spettatori e media presenti.

Il Palazzo del Quirinale, ieri, ha accolto numerosi artisti in occasione delle celebrazioni per i 145 anni della SIAE, ma, tra artisti e cantanti, a rubare la scena è stata senza dubbio Anna Pepe. La trapper ligure, classe 2003, ha rotto il protocollo istituzionale scattandosi un selfie con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un’immagine definita dagli utenti social come quella di un "iconic duo" assolutamente improbabile. La foto, che ritrae la cantante e il Presidente sorridente, è diventata virale in pochissime ore, accompagnata dalla didascalia: "Grazie per l’invito Mr President". Il commento è stato interpretato come un riferimento ai celebri auguri che Marilyn Monroe rivolse a John F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anna Pepe, il selfie con Mattarella è virale: "Grazie Mr President"

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Anna Pepe, il selfie con Sergio Mattarella al Quirinale: «Grazie per l'invito Mr President»

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