Il selfie di Anna Pepe con Mattarella al Quirinale diventa virale | i commenti ironici spopolano sul web

Da screenworld.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un selfie scattato al Quirinale ha attirato l’attenzione sui social media, dove le immagini sono diventate virali. La persona che ha condiviso l’immagine ha scritto: “Grazie per l’invito Mr President” su Instagram, accompagnando la foto con il presidente della Repubblica. I commenti che sono arrivati sono stati principalmente ironici e numerosi, contribuendo a una discussione online molto animata.

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“ Grazie per l’invito Mr President “. Con queste parole, pubblicate su Instagram insieme a un selfie scattato al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Anna Pepe ha fatto esplodere i social. Il post è diventato virale nel giro di pochi minuti, superando i 300mila like, raccogliendo oltre mille commenti e generando 10mila condivisioni. Un piccolo terremoto digitale che ha portato il Quirinale nell’universo del trap italiano e viceversa. La trapper spezzina classe 2003 è stata invitata al Colle insieme ad altri artisti italiani per celebrare il 145esimo anniversario della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Un...🔗 Leggi su Screenworld.it

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