Il selfie di Anna Pepe con Mattarella al Quirinale diventa virale | i commenti ironici spopolano sul web

Un selfie scattato al Quirinale ha attirato l’attenzione sui social media, dove le immagini sono diventate virali. La persona che ha condiviso l’immagine ha scritto: “Grazie per l’invito Mr President” su Instagram, accompagnando la foto con il presidente della Repubblica. I commenti che sono arrivati sono stati principalmente ironici e numerosi, contribuendo a una discussione online molto animata.

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“ Grazie per l’invito Mr President “. Con queste parole, pubblicate su Instagram insieme a un selfie scattato al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Anna Pepe ha fatto esplodere i social. Il post è diventato virale nel giro di pochi minuti, superando i 300mila like, raccogliendo oltre mille commenti e generando 10mila condivisioni. Un piccolo terremoto digitale che ha portato il Quirinale nell’universo del trap italiano e viceversa. La trapper spezzina classe 2003 è stata invitata al Colle insieme ad altri artisti italiani per celebrare il 145esimo anniversario della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Un...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il selfie di Anna Pepe con Mattarella al Quirinale diventa virale: i commenti ironici spopolano sul web ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anna Pepe al Quirinale con Mattarella, la foto diventa virale, ma sul web si insinua un dubbioIl post di Anna Pepe al Quirinale infiamma i social “Grazie per l’invito Mr President”. Perché Anna Pepe si è fatta un selfie con Mattarella: la foto virale al QuirinaleVedere Anna Pepe accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un selfie sembra una di quelle immagini AI che oggi vanno per la... Temi più discussi: Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale; Grazie per l’invito Mr President: il selfie di Anna Pepe con Mattarella alla cerimonia SIAE; Il selfie di Anna Pepe con Mattarella, com’è finita al Quirinale. Il look dal Presidente e la dedica - Foto; Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: Grazie per l’invito Mr President. Anna Pepe ha pubblicato un selfie con Sergio Mattarella scattato al Quirinale durante il 145esimo anniversario della SIAE. La foto condivisa su Instagram mostra la cantante accanto al Presidente e ha raccolto migliaia di commenti e reazioni online.... ift.tt/wS2 x.com Grazie per l’invito Mr President: il selfie di Anna Pepe con Mattarella alla cerimonia SIAELa trapper Anna Pepe ha partecipato alla cerimonia per il 145° anniversario della SIAE, svoltasi al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante l’evento, ... la7.it Anna Pepe con i capelli rosa al Quirinale: il nuovo look per l’incontro col Presidente MattarellaIeri al Palazzo del Quirinale è stato celebrato il 145esimo anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e sono state molte le ... fanpage.it