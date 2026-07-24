Serena Rossi ha presentato il suo primo spettacolo teatrale intitolato «SereNata a Napoli». Lo spettacolo, diretto da M. Cristina Redini e scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, combina parole, racconti e canzoni d'amore dedicate alla città di Napoli. Durante la performance, Rossi ha emozionato il pubblico con il suo modo di condividere storie e musica legate alla sua terra natale.

Serena Rossi emoziona e fa divertire con il suo primo spettacolo teatrale, «SereNata a Napoli», con la regia di M. Cristina Redini, e scritto insieme a Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. L’attrice e cantante partenopea, giovedì 23 luglio, sul palco nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ha omaggiato la sua città con uno spettacolo di parole, racconti e tante canzoni. Da «Era de maggio», a «Munasterio 'e Santa Chiara», a «Lacreme napulitane» e tante altre, per un viaggio nella storia, nei vicoli, nelle tradizioni, dell’affascinante città incastonata tra il Vesuvio e il mare. Accompagnata da un’orchestra di sei elementi guidata da Valeriano Chiaravalle, l’attrice ha entusiasmato il pubblico, che ha lungamente applaudito. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Serena Rossi e la sua «SereNata a Napoli»: parole, racconti e tante canzoni d'amore per la città

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Serena Rossi: la sua Serenata a Napoli 9 Luglio

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