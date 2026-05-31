Il tour del 2026 di Vasco Rossi è iniziato, e i fan hanno potuto ascoltare dal vivo la scaletta, di cui si era parlato molto nelle settimane precedenti. Il cantante ha condiviso le sue opinioni sulle dichiarazioni di Francesco De Gregori, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su cosa abbia detto. La scaletta comprende brani scelti dal artista e rappresenta l'inizio ufficiale di questa nuova tournée.

Il tour 2026 di Vasco Rossi è ufficialmente iniziato e, finalmente, i fan hanno potuto ascoltare dal vivo la misteriosa scaletta di cui lo stesso cantautore ha fatto più volte menzione negli ultimi mesi. La data 0 della nuova tournée si è aperta con Vado al massimo, che non eseguiva live dal 1983, e la setlist include pezzi mai suonati in concerto, come Bolle di sapone, e altre che mancavano dai palchi da quarant’anni, ad esempio Una nuova canzone per lei. Di seguito, la scaletta completa: Vado al massimo Ormai è tardi Fegato, fegato spappolato Una nuova canzone per lei Bolle di sapone Alibi Sono ancora in coma Ciao Domani sì, adesso no Tango. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vasco Rossi svela la scaletta del tour dice la sua sulle parole di Francesco De Gregori

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