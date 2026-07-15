A Napoli la serenata non è più una dichiarazione d’amore | Settembre ribalta una delle tradizioni più romantiche della città

Notizia in breve

A Napoli, una serenata si è svolta nei vicoli di via dei Tribunali, ma senza elementi romantici tradizionali. Sono stati sequestrati strumenti musicali e sono intervenuti i carabinieri, che hanno interrotto la scena. Nessuna esibizione musicale autorizzata è stata segnalata, e sono state identificate alcune persone presenti. La polizia ha confermato che gli organizzatori non avevano permesso di eseguire la serenata, portando all’intervento delle forze dell’ordine.