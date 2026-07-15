A Napoli la serenata non è più una dichiarazione d’amore | Settembre ribalta una delle tradizioni più romantiche della città
A Napoli, una serenata si è svolta nei vicoli di via dei Tribunali, ma senza elementi romantici tradizionali. Sono stati sequestrati strumenti musicali e sono intervenuti i carabinieri, che hanno interrotto la scena. Nessuna esibizione musicale autorizzata è stata segnalata, e sono state identificate alcune persone presenti. La polizia ha confermato che gli organizzatori non avevano permesso di eseguire la serenata, portando all’intervento delle forze dell’ordine.
Nei vicoli di Napoli, tra le pietre antiche di via dei Tribunali, è andata in scena una serenata, ma non aspettatevi rose rosse, chitarre romantiche e promesse d’amore eterno. Questa volta il balcone napoletano, da sempre palcoscenico di corteggiamenti e dichiarazioni appassionate, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso: un monumento al ghosting, al silenzio improvviso, alla relazione che finisce senza spiegazioni. Protagonista dell’iniziativa è Andrea Settembre, in arte semplicemente Settembre, il vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Il cantautore napoletano classe 2001 ha sorpreso passanti e residenti con un’esibizione improvvisata sotto un balcone, cantando insieme a una fan il suo ultimo singolo “Due Settimane”. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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