Dalle 18.30 di oggi partirà la seconda serata della festa di quartiere ’Il Treno’ che conclude la seconda edizione del festival "Come Senz’uno artè", che celebra la storia e le tradizioni dello storico quartiere. La festa partirà con un aperitivo in musica degli "Astro Brothers" (pop rock) all’inizio di via della Repubblica, mentre in altri punti del corso principale passera la musica diffusa dalla postazione di Radio Diffusione Follonica e dal DJ set "J. Bovm Bovm". Nel corso della serata, via Giotto si trasformerà in una "Street Art" grazie al contributo dell’Associazione culturale Menura, mentre il bagno Elba diventerà il DJ set live "House Music Experience" gestito da Generation Beach. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senzunè, Fantomatik e street art per l’ultima serata della festa a Follonica

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