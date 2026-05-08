Banksy prepara un film sulle origini della street art | l’annuncio di Antonelli a Fano

Venerdì 8 maggio 2026, a Fano, Antonelli ha annunciato la possibilità di realizzare un film dedicato alle origini della street art, focalizzandosi sul quartiere Barton Hill a Bristol. Quel quartiere è riconosciuto come il luogo di formazione di quella scena di graffiti dalla quale sarebbe emerso anche Banksy. La produzione del film sarebbe in fase di valutazione e coinvolgerebbe documentazione e testimonianze sulla storia di quella zona.

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Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 8 maggio 2026 - Potrebbe nascere un film su Barton Hill, il quartiere di Bristol dove è cresciuta la scena dei graffiti da cui sarebbe emerso anche Banksy. L’annuncio arriva a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di “My Name Is”, la mostra che inaugura doman i alle 17.30 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio di Fano. A parlarne è Stefano Antonelli, tra i maggiori studiosi italiani dell’artista britannico e presidente della Banksy Studies Foundation. « Banksy sta facendo un film in questo momento su Barton Hill. O almeno così si dice», racconta Antonelli. «Pochi giorni fa due artisti storici collaboratori di Banksy sono tornati proprio lì a rifare alcuni pezzi dell’epoca».🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Banksy prepara un film sulle origini della street art”: l’annuncio di Antonelli a Fano Notizie correlate Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street artChi è davvero Banksy? L’inchiesta che potrebbe aver risolto il mistero Per anni è stato il fantasma più celebre dell’arte contemporanea. Le Due Torri e la street art: da Alinovi a Blu e BanksyBologna, 3 maggio 2026 – A Bologna da qualche settimana si torna a parlare di Banksy, lo street artist più famoso del mondo, ma anche uno degli... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra, e sfida l'imperialismo; Eventi del Weekend in Campania dall’8 al 10 Maggio 2026: sagre, festival e appuntamenti da non perdere. Banksy prepara un film sulle origini della street art: l’annuncio di Antonelli a FanoIl presidente della Banksy Studies Foundation lo rivela durante la presentazione di My Name Is, la mostra curata da ArteMista che apre oggi nella chiesa del Suffragio con otto opere di Banksy e i 32 ... msn.com Arte vs guerra: il salvataggio delle opere di Banksy e C215 diventa un filmIl festival Visioni dal Mondo ha presentato in anteprima al Teatro Litta di Milano il documentario che racconta l’impegno di tre restauratori italiani per preservare alcune opere di street art, in ... vita.it Nuova apparizione di Banksy nel cuore di Londra: una grande statua in resina è comparsa durante la notte a Waterloo Place, firmata sul basamento e poi rivendicata attraverso i canali legati all’artista. L’opera raffigura un uomo in abiti contemporanei, con gia facebook