Pop Art e musica internazionale | un viaggio tra copertine iconiche e street art

Da ferraratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 alle 17 si terrà un evento alla biblioteca comunale Giorgio dedicato all'intersezione tra arte e musica internazionale. La conferenza, curata dall'artista Maurizio Ganzaroli, si concentrerà sulle collaborazioni tra artisti come Andy Warhol e i Velvet Underground, oltre alle innovazioni visive introdotte dai Beatles. Verranno analizzate le copertine più iconiche e alcuni esempi di street art legati a questo tema. L'iniziativa approfondisce come la Pop Art abbia influenzato e si sia intrecciata con il mondo musicale.

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Sarà dedicato al rapporto tra arte e musica, a partire dalle collaborazioni tra Andy Warhol e gruppi come i Velvet Underground, fino alle rivoluzioni visive dei Beatles, l'incontro a cura del pittore e artista Maurizio Ganzaroli in programma martedì 19 alle 17 alla biblioteca comunale Giorgio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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