Pop Art e musica internazionale | un viaggio tra copertine iconiche e street art

Martedì 19 alle 17 si terrà un evento alla biblioteca comunale Giorgio dedicato all'intersezione tra arte e musica internazionale. La conferenza, curata dall'artista Maurizio Ganzaroli, si concentrerà sulle collaborazioni tra artisti come Andy Warhol e i Velvet Underground, oltre alle innovazioni visive introdotte dai Beatles. Verranno analizzate le copertine più iconiche e alcuni esempi di street art legati a questo tema. L'iniziativa approfondisce come la Pop Art abbia influenzato e si sia intrecciata con il mondo musicale.

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Sarà dedicato al rapporto tra arte e musica, a partire dalle collaborazioni tra Andy Warhol e gruppi come i Velvet Underground, fino alle rivoluzioni visive dei Beatles, l'incontro a cura del pittore e artista Maurizio Ganzaroli in programma martedì 19 alle 17 alla biblioteca comunale Giorgio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHAOS POETICO TRA POP ART E MATERIA: MURANO, DA VINCI, MADONNA, ELTON JOHN, FEDERER E VÖLKL Sullo stesso argomento Leggi anche: "SHE Street (Art)-Her (Art)-Exhibition" a Rosso20sette arte contemporanea? Rovigo, la scuola sfida l’esclusione con musica e street artL’istituto Edmondo De Amicis di Rovigo ha presentato nel Salone d’Onore del comune locale un ambizioso piano di attività che trasforma l’espressione... #Britpop by @solar_constant7 Il 5 maggio 2003 usciva Think Tank, settimo album in studio dei Blur arrivato dritto al n.1 della UK Albums Chart. Dagli inizi del 2001 Graham Coxon era stato in riabilitazione per depressione e per la conseguente dipendenza d x.com The Sugarcubes - Birthday [art pop/elettronica/new wave] reddit La Pop Art e la musica internazionale: con Maurizio Ganzaroli viaggio tra copertine iconiche e contaminazioni nella street artSarà dedicato al rapporto tra arte e musica, a partire dalle collaborazioni tra Andy Warhol e gruppi come i Velvet Underground, fino alle rivoluzioni visive dei Beatles, l'incontro a cura del pittore ... cronacacomune.it Il pop tra arte e musica: come è nata un'epocaNon solo Andy Warhol. Andrea Mecacci si insinua nelle pieghe del postmoderno per fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere i misteri che si nascondono in capolavori tanto familiari da ... ilgiornale.it