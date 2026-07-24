Un automobilista senza patente e assicurazione, e ricercato, è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo sulla A14. Durante l’intervento della Polizia Stradale di Fano, l’uomo ha cercato di evitare il fermo ma è stato comunque fermato. Le forze dell’ordine hanno accertato che era ricercato e che guidava senza documenti validi. L’uomo è stato condotto in carcere.

Senza patente, senza assicurazione e ricercato: prova a evitare il controllo in A14, finisce in carcere. È quanto emerso durante un controllo della Polizia Stradale di Fano nei confronti di un automobilista fermato nei giorni scorsi lungo l’A14, al termine di un tentativo di sottrarsi all’alt degli agenti. L’uomo, con precedenti per reati predatori, viaggiava in direzione nord quando, nei pressi del casello di Marotta, ha proseguito la marcia nel tentativo di evitare il controllo. L’intervento di una seconda pattuglia ha però consentito di convogliare il veicolo verso l’uscita di Fano, dove è stato definitivamente bloccato in sicurezza. Gli accertamenti hanno fatto emergere che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senza patente e assicurazione. Era anche ricercato: va in carcere

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