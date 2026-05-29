Dopo l’incidente dello scuolabus a Mazara del Vallo, sono stati scoperti nuovi dettagli. Il conducente di un’auto coinvolta nell’incidente, che ha causato il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini, non aveva né patente né assicurazione. L’incidente si è verificato quando il veicolo si è ribaltato. Nessun altro dettaglio sulle cause specifiche dell’incidente è stato fornito.

Cosa è emerso dopo l’incidente che ha provocato il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini. Emergono nuovi e importanti dettagli sull’ incidente dello scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese, che ha provocato il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale, il conducente della Nissan Qashqai coinvolta nello schianto sarebbe risultato privo di patente di guida e senza copertura assicurativa. L’uomo, 51 anni, è attualmente ricoverato in ospedale. Gli agenti stanno inoltre attendendo l’esito dell’alcol test al quale è stato sottoposto dopo il violento impatto. Come è avvenuto l’incidente tra l’auto e lo scuolabus. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scuolabus ribaltato a Mazara del Vallo: il conducente dell’auto era senza patente e senza assicurazione

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Incidente tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo: 19 feriti, nessun caso grave

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Si schianta contro uno scuolabus, era senza patente e assicurazione. Con lui la moglie incinta e 5 bimbi sul sedile posteriore: 10 studenti feritiUn uomo di 51 anni alla guida di una Nissan Qashqai ha tamponato uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese.

Si parla di: Incidente scuolabus a Mazara del Vallo: venti feriti, dieci sono bambini.

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