Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo dopo un incidente con un SUV. Nell’incidente sono rimaste ferite 19 persone, tra cui bambini e adulti. L’autista del SUV, coinvolto nello scontro, guidava senza patente e senza assicurazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono state riportate ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone ferite.

Momenti di paura a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini si è ribaltato dopo uno scontro con un suv. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 minori. Due bambini hanno riportato le conseguenze più serie: uno una frattura scomposta e l’altro un trauma toracico. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno stop non rispettato. L’impatto è stato violento e ha fatto ribaltare il mezzo scolastico su una fiancata. Secondo quanto comunicato dal Comune, il conducente dell’auto coinvolta era senza patente e il veicolo risultava privo di assicurazione. L’incidente è avvenuto quando la Nissan Qashqai con a bordo sette persone, tra cui cinque bambini, si è scontrata con lo scuolabus comunale sul quale viaggiavano nove bambini, due assistenti e l’autista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti. L’autista dell’auto era senza patente e assicurazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto, 19 feriti di cui 14 bambini, "autista suv senza patente" - VIDEOUn incidente si è verificato nel pomeriggio a Mazara del Vallo, quando una Nissan Qashqai con sette persone a bordo ha travolto uno scuolabus che...

Leggi anche: Scuolabus con bambini si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti

Incidente a Mazara del Vallo, auto contro scuolabus: 8 bambini feriti. Due sono graviDagli accertamenti già svolti risulta che l'auto non era assicurata. Secondo le prime informazioni il guidatore non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo sc ... corriere.it

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioniSarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e ... ilgazzettino.it