Scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo | 19 feriti L’autista dell’auto era senza patente e assicurazione

Da secoloditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo dopo un incidente con un SUV. Nell’incidente sono rimaste ferite 19 persone, tra cui bambini e adulti. L’autista del SUV, coinvolto nello scontro, guidava senza patente e senza assicurazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono state riportate ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone ferite.

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Momenti di paura a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini si è ribaltato dopo uno scontro con un suv. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 minori. Due bambini hanno riportato le conseguenze più serie: uno una frattura scomposta e l’altro un trauma toracico. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno stop non rispettato. L’impatto è stato violento e ha fatto ribaltare il mezzo scolastico su una fiancata. Secondo quanto comunicato dal Comune, il conducente dell’auto coinvolta era senza patente e il veicolo risultava privo di assicurazione. L’incidente è avvenuto quando la Nissan Qashqai con a bordo sette persone, tra cui cinque bambini, si è scontrata con lo scuolabus comunale sul quale viaggiavano nove bambini, due assistenti e l’autista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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