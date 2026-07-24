Luca Senigagliesi ha lasciato la Spal e ha firmato per l’Aurora Treia. La decisione è stata comunicata dopo settimane di voci di mercato. Senigagliesi ha dichiarato di aver pensato di meritare di più rispetto alla sua situazione precedente. La sua scelta ha concluso la trattativa tra le due società, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua partenza segna un cambiamento importante nella sua carriera e nelle dinamiche del club precedente.

La telenovela dell’estate non si è conclusa col lieto fine. Come era chiaro già da un paio di giorni, Luca Senigagliesi ha detto addio alla Spal firmando per l’ Aurora Treia. È una separazione che fa rumore e sta ancora facendo discutere i tifosi biancazzurri quella tra l’attaccante esterno marchigiano e il club di via Copparo, che si ritrova all’inizio della preparazione senza il giocatore che la scorsa stagione ha fatto più la differenza con otto gol e 11 assist. "È stata la decisione più difficile e sofferta della mia carriera – confessa Senigagliesi –. Come è noto, è stata una lunga trattativa. Non nascondo che avessi chiesto una cifra leggermente superiore a quella dell’anno scorso, ma parliamo davvero di poco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Senigagliesi, tutta la verità: "Pensavo di meritare di più"

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