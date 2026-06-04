A 11 anni, l’attrice ha ingerito tutte le pillole della madre, raccontando di aver voluto morire perché riteneva di non meritare amore. Ha parlato di come la vergogna l’abbia accompagnata durante l’infanzia. Nel suo libro autobiografico, “Transcendent”, ha condiviso questa esperienza personale e il percorso di crescita. L’attrice è nota per aver interpretato un personaggio transgender in una serie televisiva.

Nel suo libro autobiografico Transcendent, in uscita il 9 giugno, ha ripercorso alcuni dei ricordi più bui dell’infanzia: il tentato suicidio a 11 anni, le violenze sessuali subite da adolescente e quella sensazione persistente di non essere degna di amore. Laverne Cox è stata una bambina che ha provato spesso vergogna. «La vergogna è la sensazione, estremamente dolorosa, di non essere degni di una relazione o di appartenenza», ha spiegato a People. «”Se qualcuno scopre questa cosa di me, non sarò mai degna d’amore”, mi dicevo. Ed è questo che è riaffiorato mentre scrivevo quel capitolo». Nel libro, Laverne Cox racconta anche un episodio che avvenne quando aveva 11 anni: sopraffatta dal dolore, tentò il suicidio ingerendo tutte le pillole della madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laverne Cox: «A 11 anni ho ingerito tutte le pillole di mia madre. Volevo morire, pensavo di non meritare amore. La vergogna mi ha accompagnata per tutta l'infanzia»

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