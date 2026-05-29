L’ex calciatore ha affermato che avrebbe vinto più di Del Piero se avesse giocato alla Juventus. Ha anche commentato la scelta di assegnare la maglia numero 10 a Dybala, sottolineando che a Roma non si può riceverla senza meritarsela. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una trasmissione sul canale sportivo Betsson Sport.

di Luca Fioretti Totti senza filtri: «Io alla Juve avrei vinto più di Del Piero». Le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma nel format Betsson Sport. Francesco Totti ha risposto ad alcune domande scomode nel format Betsson Sport “ Totti contro dieci tifosi “. Di seguito le sue parole sulla Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE E LAZIO – « Sono due squadre che non amo. Due realtà diverse dal mio contesto, ma che ho sempre visto con ammirazione e rispetto. Ci sono stati grandi giocatori in entrambe le fazioni. Da 1 a 10? Mi ha messo più in difficoltà uno della Juventus, ma con voto 1, perché c’è massimo rispetto » DEL PIERO – « Stiamo parlando di uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Totti senza filtri: «Io alla Juve avrei vinto più di Del Piero. La 10 a Dybala? Roma non è Torino, te la devi meritare»

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