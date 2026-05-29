Totti senza filtri | Io alla Juve avrei vinto più di Del Piero La 10 a Dybala? Roma non è Torino te la devi meritare
L’ex calciatore ha affermato che avrebbe vinto più di Del Piero se avesse giocato alla Juventus. Ha anche commentato la scelta di assegnare la maglia numero 10 a Dybala, sottolineando che a Roma non si può riceverla senza meritarsela. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una trasmissione sul canale sportivo Betsson Sport.
di Luca Fioretti Totti senza filtri: «Io alla Juve avrei vinto più di Del Piero». Le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma nel format Betsson Sport. Francesco Totti ha risposto ad alcune domande scomode nel format Betsson Sport “ Totti contro dieci tifosi “. Di seguito le sue parole sulla Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE E LAZIO – « Sono due squadre che non amo. Due realtà diverse dal mio contesto, ma che ho sempre visto con ammirazione e rispetto. Ci sono stati grandi giocatori in entrambe le fazioni. Da 1 a 10? Mi ha messo più in difficoltà uno della Juventus, ma con voto 1, perché c’è massimo rispetto » DEL PIERO – « Stiamo parlando di uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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