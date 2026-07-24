Il momento della verità è arrivato. L’Italia di Julio Velasco è a due partite da uno storico tris consecutivo in Volleyball Nations League, ma prima di pensare all’ennesima finale c’è da superare l’ostacolo più difficile. Sabato 25 luglio, all’East Asian Games Dome di Macao, le azzurre affronteranno il Brasile nella semifinale della VNL 2026, una sfida che negli ultimi anni è diventata una vera e propria classica del volley mondiale. È il confronto tra le due nazionali che più spesso si sono contese i trofei più prestigiosi: come nella finale della VNL 2025, come nell’ultima finale del Mondiale, Italia e Brasile tornano una di fronte all’altra con in palio un posto nell’atto conclusivo della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Semifinale da brividi: l’Italia ritrova un Brasile incompleto ma agguerrito nella sfida che vale la finale della VNL 2026

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