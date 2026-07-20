Le partite dei quarti di finale della VNL femminile sono in corso a Macao, con quattro incontri che determinano le semifinaliste. L’Italia affronta l’Olanda, mentre il Brasile sfida il Giappone. Le gare sono a eliminazione diretta, senza possibilità di recupero, e si svolgono in un’unica giornata. La fase finale vede otto squadre impegnate, con semifinali e finali in programma nelle prossime ore.

La fase intercontinentale è terminata e ora non esistono più possibilità di recupero. A Macao le migliori otto squadre della Volleyball Nations League femminile si affrontano nella Final Eight, con quarti di finale in gara secca, semifinali e finali. L’ Italia di Julio Velasco è tra le principali candidate al trofeo, ma il tabellone propone fin dal primo turno incroci ricchi di equilibrio e insidie. Italia-Olanda, 22 luglio ore 10.00. L’Italia apre le Finals contro un’Olanda già battuta 3-0 a Brasilia, ma profondamente cresciuta durante il torneo. Le azzurre hanno concluso la fase preliminare al secondo posto con 10 vittorie e 28 punti, perdendo soltanto contro Brasile, al tie-break, e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - È tempo di Finals nella VNL femminile: quattro quarti di finale da non perdere a Macao. L’Italia sfida l’Olanda, spettacolo Brasile-Giappone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Italia-Olanda: analisi tattica dei quarti di finale VNL 2026

Leggi anche: Nations League, Italia batte la Cina e vola alle Finals: nei quarti sfida all’Olanda

Temi più discussi: Continua la corsa di Anna Danesi, Paola Egonu, Eleonora Fersino e Yoshino Sato in VNL: mercoledì 22 luglio al via le Finals; VNL Finals: conclusa la settimana di allenamenti a Macao; Mondiali, vincitori e finalisti: una collezione speciale; L’Italia si gioca le Finals contro un Belgio insidioso nella terz’ultima sfida della VNL a Osaka.

La Francia è stata eliminata.. reddit

Subito il Giappone padrone di casa e capolista ad Osaka per gli azzurri a caccia dei punti per conquistare le Finals di VNLL’Italia riparte da Osaka con un obiettivo chiarissimo: blindare la qualificazione alla fase finale della Volleyball Nations League 2026. La Nazionale di ... oasport.it

Dove vedere Brasile-Giappone, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingSi entra nel vivo del programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, che mettono di fronte anche il Brasile di Carlo Ancelotti e il Giappone di Hajime Moriyasu, avversari tra le mura dello Hou ... msn.com