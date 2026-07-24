Selena Gomez in Italia | cos’ha fatto per il suo compleanno?

Selena Gomez ha trascorso il suo 34° compleanno in Italia, visitando Firenze e la tenuta Il Borro in Valdarno. Durante il soggiorno, ha passeggiato tra le vie del centro storico e si è spostata nella tenuta, nota per le sue attività di produzione e accoglienza. La cantante e attrice americana è stata accompagnata da Benny Blanco, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

. Tra le vie del centro di Firenze e la riservata tenuta Il Borro in Valdarno, tutti i dettagli del soggiorno toscano della star con Benny Blanco. La famosa celebrità americana Selena Gomez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno lo scorso 22 luglio 2026 optando per un autentico tour del gusto attraverso l’ Italia. Ad accompagnarla in questo viaggio romantico e riservato, lontano dai riflettori della notorietà, c’era il consorte e produttore discografico Benny Blanco. Più che una semplice parentesi di vacanza, l’esperienza della coppia si è trasformata in un itinerario nella memoria sensoriale della cucina regionale, analizzandone profumi, consistenze e suggestive atmosfere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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SELENA GOMEZ È STATA CLONATA e SOSTITUITA! | Spillin the tea

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