Il nuovo film kolossal di Brady Corbet ha le sue protagoniste | saranno Cate Blanchett e Selena Gomez

Il regista Brady Corbet sta girando il suo nuovo film, un kolossal vietato ai minori. Le protagoniste sono Cate Blanchett e Selena Gomez, entrambe presenti nel cast. Le riprese sono in corso e il progetto sta attirando l’attenzione di molti appassionati di cinema. La produzione si svolge in diverse location e si prevede che il film abbia una forte presenza visiva. Non sono stati ancora divulgati dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

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Il regista di The Brutalist, Brady Corbet è a lavoro sul suo prossimo lungometraggio. Si tratta di un film kolossal vietato ai minori, che sta alzando le aspettative del pubblico. Proseguono i lavori di casting e adesso abbiamo la notizia ufficiale. Accanto al già confermato Michael Fassbender, oggi a Cannes per Hope, ci sono due protagoniste femminili. Stiamo parlando di Selena Gomez e Cate Blanchett. Ma cosa sappiamo sul film? Scopriamolo insieme. Le news trapelate dal festival di Cannes. Cate Blanchett e Selena Gomez reciteranno nel prossimo film del regista di “ The Brutalist “, Brady Corbet, al fianco di Michael Fassbender. Durante una masterclass al Festival di Cannes di domenica, Blanchett si è lasciata sfuggire di essere “in procinto di lavorare con Brady Corbet a un film”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il nuovo film kolossal di Brady Corbet ha le sue protagoniste: saranno Cate Blanchett e Selena Gomez ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Selena Gomez in lista per il prossimo film di Brady Corbet sulla storia dell'occulto in AmericaIl regista Brady Corbet torna con un progetto ambizioso dedicato al misticismo e all'occulto negli Stati Uniti, tra ricerche approfondite, una... Leggi anche: Michael Fassbender in trattative per unirsi al cast del prossimo film di Brady Corbet Cate Blanchett e Selena Gomez nel nuovo film di Brady CorbetCate Blanchett e Selena Gomez si uniranno al nuovo film di Brady Corbet, ecco cosa sappiamo dell’ambizioso epic X-rated dopo The Brutalist. cinefilos.it Michael Fassbender in trattative per il prossimo progetto di Brady CorbetMichael Fassbender sarebbe in trattative per entrare nel cast del prossimo film di Brady Corbet, il regista reduce dal successo di The Brutalist. Secondo Variety, il progetto — ancora avvolto dal ... cinefilos.it