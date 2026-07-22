Selena Gomez ha festeggiato i suoi 34 anni a Firenze, trascorrendo la giornata tra un tour del gusto e una torta con vista sull'Arno. La cantante ha condiviso sui social di sentirsi “la ragazza più felice del mondo”. La giornata è stata caratterizzata da momenti di relax e celebrazione nel centro storico della città. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle persone presenti.

Firenze, 22 luglio 2026 – Un compleanno speciale nel cuore della Toscana. Selena Gomez ha scelto Firenze per festeggiare i suoi 34 anni, regalandosi una giornata speciale tra le bellezze e i sapori del centro storico. A svelare la tappa fiorentina è stata la stessa star statunitense con un post su Instagram: due foto che la ritraggono mentre spegne la candelina su una torta affacciata da un balcone su lungarno Vespucci, con una vista inconfondibile sul ponte Amerigo Vespucci e sulla chiesa di San Frediano in Cestello. https:www.lanazione.itcronacalady-beatrice-elba-s8n727xk Il messaggio ai fan: “Grazie per farmi sentire la ragazza più felice del mondo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Selena Gomez, compleanno a Firenze. Tour del gusto, poi la torta con vista Arno: “Sono la ragazza più felice del mondo”

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