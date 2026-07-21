Selena Gomez e Benny Blanco sono stati visti a Bologna, dove hanno pranzato alla Trattoria della Santa. La presenza dei due artisti è stata confermata da alcune testimonianze e foto scattate nel locale. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali né dettagli sulle motivazioni del loro soggiorno in città. La visita si è svolta in un contesto di normale routine, senza ulteriori eventi pubblici o dichiarazioni.

Bologna, 21 luglio 2026 – Selena Gomez e Benny Blanco sono a Bologna e, per gustare a pieno la nostra tradizione culinaria, hanno fatto tappa alla Trattoria della Santa. Lo storico locale di via Urbana (è aperto dal 1916) ha accolto, oggi all’ora di pranzo, i due coniugi, entrambi cantanti statunitensi, accompagnati da un pool di manager. “È stata una bellissima sorpresa – dice Riccardo Lelli, titolare del ristorante -. Mi ha scritto la manager di Benny Blanco, chiedendomi, oltre alla loro prenotazione, anche un tavolo per due persone ”. E così sono arrivati il produttore discografico e la cantante e attrice americana, che, tra l’altro, compie gli anni proprio domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Selena Gomez e Benny Blanco sono a Bologna: il pranzo alla Trattoria della Santa

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Selena Gomez & Benny Blanco Are Back in the Spotlight!

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