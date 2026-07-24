Segue una ragazza nell’androne poi tenta di violentarla Le urla della 22enne lo mettono in fuga poi l’arresto

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 22 anni è stata seguita e aggredita all’interno di un palazzo. L’uomo ha tentato di violentarla, ma i suoi urli hanno attirato l’attenzione e lo hanno fatto fuggire. La vittima ha protestato e cercato di opporsi durante l’aggressione. Dopo l’intervento, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 24 luglio 2026 –  La ragazza seguita nell'androne del palazzo. Il raid all'improvviso. I pantaloni slacciati e i palpeggiamenti. La reazione veemente della vittima, che inizia a urlare e a dimenarsi e a far scappare l'aggressore. La fuga, però, dura poco: qualche ora dopo, il ventiquattrenne egiziano Mohamed M. viene arrestato per violenza sessuale nella Bergamasca e portato in carcere dagli agenti della polizia locale. Il raid è avvenuto attorno alle 23.40 di giovedì 23 luglio in uno stabile a due passi da piazzale Accursio. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaviolenza-sessuale-parco-cave-vvsy6hov Il raid prima di mezzanotte. Stando alle prime informazioni, la ragazza, una ventiduenne ucraina, è stata seguita nell'androne dell'edificio dopo aver aperto il portone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

segue una ragazza nell8217androne poi tenta di violentarla le urla della 22enne lo mettono in fuga poi l8217arresto
© Ilgiorno.it - Segue una ragazza nell’androne poi tenta di violentarla. Le urla della 22enne lo mettono in fuga, poi l’arresto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Palpeggia una ragazza sul bus e poi la segue, lo ferma un altro passeggero e viene arrestatoUn uomo di 35 anni è stato arrestato a Udine con l'accusa di aver palpeggiato una ragazza sul bus e di averla poi seguita nel tentativo di...

Segue lo zio che sposta l'auto, poi le urla: la piccola Ritaj muore a due anniA San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, una bambina di due anni di origini marocchine è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre...

Argomenti più discussi: Il limbo degli studenti palestinesi che aspettano di arrivare in Italia - Annalisa Camilli; Stupro di gruppo su una tredicenne nel Torinese, restano in cella i tre violentatori; I FILM IN CONCORSO IL 20 LUGLIO; 50 euro per vederla nuda sui social: Era terrorizzata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web