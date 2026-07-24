Una donna di 22 anni è stata seguita e aggredita all’interno di un palazzo. L’uomo ha tentato di violentarla, ma i suoi urli hanno attirato l’attenzione e lo hanno fatto fuggire. La vittima ha protestato e cercato di opporsi durante l’aggressione. Dopo l’intervento, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo coinvolto.

Milano, 24 luglio 2026 – La ragazza seguita nell'androne del palazzo. Il raid all'improvviso. I pantaloni slacciati e i palpeggiamenti. La reazione veemente della vittima, che inizia a urlare e a dimenarsi e a far scappare l'aggressore. La fuga, però, dura poco: qualche ora dopo, il ventiquattrenne egiziano Mohamed M. viene arrestato per violenza sessuale nella Bergamasca e portato in carcere dagli agenti della polizia locale. Il raid è avvenuto attorno alle 23.40 di giovedì 23 luglio in uno stabile a due passi da piazzale Accursio. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaviolenza-sessuale-parco-cave-vvsy6hov Il raid prima di mezzanotte. Stando alle prime informazioni, la ragazza, una ventiduenne ucraina, è stata seguita nell'androne dell'edificio dopo aver aperto il portone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segue una ragazza nell’androne poi tenta di violentarla. Le urla della 22enne lo mettono in fuga, poi l’arresto

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