Palpeggia una ragazza sul bus e poi la segue lo ferma un altro passeggero e viene arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Udine con l'accusa di aver palpeggiato una ragazza sul bus e di averla poi seguita nel tentativo di avvicinarsi nuovamente. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, quando un altro passeggero ha fermato l'uomo, che è stato subito consegnato alle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in camera di sicurezza e dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale.

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