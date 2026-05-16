Palpeggia una ragazza sul bus e poi la segue lo ferma un altro passeggero e viene arrestato

Da udinetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Udine con l'accusa di aver palpeggiato una ragazza sul bus e di averla poi seguita nel tentativo di avvicinarsi nuovamente. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, quando un altro passeggero ha fermato l'uomo, che è stato subito consegnato alle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in camera di sicurezza e dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale.

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Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Udine con l'accusa di violenza sessuale: l'episodio risale al pomeriggio di venerdì 15 maggio. Una giovane, infatti, è stata paleggiata da uno sconosciuto mentre si trovava a bordo di un autobus urbano di Udine: sorpresa e spaventata, la ragazza avrebbe. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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