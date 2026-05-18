Segue lo zio che sposta l' auto poi le urla | la piccola Ritaj muore a due anni

A San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, una bambina di due anni di origini marocchine è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava vicino alla sua casa. L'incidente è avvenuto venerdì sera, mentre l’automobile veniva spostata da uno zio. Dopo il grave incidente, sono state udite urla provenire dalla zona. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica di quanto accaduto.

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