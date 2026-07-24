Segue una ragazza nell’androne poi tenta di violentarla Le urla della 22enne lo mettono in fuga | arrestato

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una ragazza di 22 anni in un androne. La giovane è stata seguita nell’ingresso di un edificio, dove l’ha afferrata e ha tentato di abusare di lei, con pantaloni slacciati e palpeggiamenti. Le urla della vittima hanno fatto scappare l’aggressore, che è stato fermato poco dopo.

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Milano, 24 luglio 2026 –  La ragazza seguita nell'androne del palazzo. Il raid all'improvviso. I pantaloni slacciati e i palpeggiamenti. La reazione veemente della vittima, che inizia a urlare e a dimenarsi e a far scappare l'aggressore. La fuga, però, dura poco: qualche ora dopo, il ventiquattrenne egiziano Mohamed M. viene arrestato per violenza sessuale nella Bergamasca e portato in carcere dagli agenti della polizia locale. Il raid è avvenuto attorno alle 23.40 di giovedì 23 luglio in uno stabile a due passi da piazzale Accursio. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaviolenza-sessuale-parco-cave-vvsy6hov Il raid prima di mezzanotte. Stando alle prime informazioni, la ragazza, una ventiduenne ucraina, è stata seguita nell'androne dell'edificio dopo aver aperto il portone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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