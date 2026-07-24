Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il nuovo accordo sul nucleare con l’Arabia Saudita non prevede l’arricchimento dell’uranio. Inoltre, il patto include la normalizzazione delle relazioni tra il regno e Israele. La firma dell’accordo dipende dal raggiungimento di questo accordo con Israele. La trattativa si concentra su questi aspetti, senza specificare altri dettagli. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico.

Giovedì il presidente Trump ha affermato che il nuovo accordo sul nucleare firmato dagli Stati Uniti con l’Arabia Saudita non includerà l’arricchimento dell’uranio e prevede che il regno normalizzi le sue relazioni con Israele. “L’accordo sul nucleare civile (non ci sarà alcun arricchimento del materiale!) che si sta stipulando tra il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, che riguarda solo usi non militari come quelli che Iran ed Emirati Arabi Uniti (e altri) già hanno, sarà approvato, ma è totalmente subordinato all’adesione dell’Arabia Saudita ai rispettatissimi e validi Accordi di Abramo”, ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Secondo Trump l’accordo sul nucleare con l’Arabia Saudita dipende dal patto con Israele

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Trump says nuclear deal depends on Saudis normalizing Israel relations

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