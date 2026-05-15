La Juventus completa l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel Ecco quanto ha speso

La Juventus ha concluso l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel, portando a termine l’operazione per circa 23 milioni di euro. La società ha ufficializzato l’acquisto, aggiungendo la proprietà dell’edificio al proprio patrimonio. L’immobile si trova in una zona strategica della città e ora è di proprietà del club. La transazione è stata confermata senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di pagamento.

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