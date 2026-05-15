La Juventus completa l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel Ecco quanto ha speso
La Juventus ha concluso l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel, portando a termine l’operazione per circa 23 milioni di euro. La società ha ufficializzato l’acquisto, aggiungendo la proprietà dell’edificio al proprio patrimonio. L’immobile si trova in una zona strategica della città e ora è di proprietà del club. La transazione è stata confermata senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di pagamento.
di Francesco Spagnolo Il J Hotel diventa di proprietà della Juventus. Il club bianconero ha completato l’acquisto per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. La Juventus prosegue nel suo percorso di rafforzamento strutturale e patrimoniale, confermando una visione gestionale che la pone ai vertici del calcio europeo non solo sul campo, ma anche nella gestione degli asset. In data odierna, la società bianconera ha ufficializzato un importante passo avanti strategico. Attraverso una nota ufficiale, il club ha comunicato di avere « sottoscritto con REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) l’atto definitivo di compravendita avente ad oggetto l’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il JHotel, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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