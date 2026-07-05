Un uomo di 55 anni è stato ferito con un coltello da un giovane di 22 anni fuori da un bar nel quartiere di San Siro a Milano. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'aggressione avvenuta nella mattina di sabato 4 luglio. Le immagini mostrano il momento dell'attacco e la successiva fuga del giovane. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata medicata.

Sono immagini forti, quelle riprese dalle telecamere di sicurezza del bar “La Gioia”, nel quartiere di San Siro, a Milano, dove la mattina di sabato 4 luglio un 55enne è stato accoltellato da un un ragazzo di soli 22 anni. Nel video si vede il giovane camminare lungo il marciapiede, avvicinarsi alla vittima e poi lanciarsi sull’uomo sferrando ben 20 fendenti con un coltello, che ha raggiunto petto e addome del 55enne. Le immagini catturano anche l’intervento del padre della vittima, presente nello stesso locale, e di altri clienti, tra cui due muratori egiziani, che atterrano e disarmano l’aggressore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, accoltellamento fuori da un bar: le immagini dell'aggressione

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Milano, accoltellamento allinterno di un cortile in via Gola

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