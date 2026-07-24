Secondo un rapporto di Federculture, i visitatori stanno aumentando anche in comuni e luoghi meno noti, ampliando le rotte turistiche. Le grandi città d’arte, musei e monumenti simbolo non sono più gli unici attrattori. Sempre più spesso i turisti scelgono piccoli borghi, festival e cammini, dove si combinano storia, paesaggio e tradizioni locali. Questa tendenza contribuisce alla riqualificazione di territori meno frequentati.

N on ci sono più soltanto le grandi città d’arte, i musei più famosi e i monumenti simbolo ad attirare chi sceglie l’Italia come meta di viaggio. Sempre più spesso il turismo culturale passa anche dai piccoli borghi, dai festival, dai cammini e da quei luoghi dove convivono storia, paesaggio e tradizioni locali. È una trasformazione raccontata dall’ultimo Rapporto annuale Federculture, che ha analizzato il peso del patrimonio culturale sul turismo e sull’economia italiana. Cicloturismo, il Green Road Award celebra le vie del turismo lento X Leggi anche › Lonely Planet pet friendly: arriva la guida viaggi per (ri)scoprire l’Italia con il proprio cane Il turismo culturale porta i viaggiatori nei territori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo il Rapporto Federculture, comuni e luoghi meno conosciuti attirano sempre più visitatori e allargano le rotte del turismo, contribuendo a far rinascere i territori

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