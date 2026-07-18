Orizzonte Scuola ospite a RTL 102.5 Rapporto INVALSI 2026 | la scuola italiana oltre i luoghi comuni Meno dispersione divari territoriali in riduzione e nuove competenze per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale

I risultati del Rapporto INVALSI 2026 mostrano una riduzione della dispersione scolastica e dei divari territoriali. Le scuole stanno adottando nuove competenze per affrontare l’intelligenza artificiale. La percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento è in calo rispetto agli anni precedenti. I dati indicano un miglioramento generale nelle prestazioni degli studenti italiani. La relazione evidenzia anche un aumento delle scuole che integrano tecnologie digitali nei programmi di studio.

Ieri mattina ho avuto il piacere di essere ospite di Barbara Sala nel programma "Non Stop News" di RTL 102.5, in qualità di consulente di Orizzonte Scuola, per analizzare i risultati del Rapporto INVALSI 2026. Nel corso dell'intervista è emerso con chiarezza come il dibattito pubblico, inevitabilmente condizionato dall'immediatezza dei titoli giornalistici, abbia privilegiato alcuni dati particolarmente impattanti – in particolare quelli relativi alle difficoltà degli studenti nella comprensione del testo e nell'apprendimento della matematica – trascurando tuttavia una serie di indicatori che raccontano una trasformazione ben più profonda del sistema scolastico italiano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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