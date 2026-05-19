I record del Salone del Libro 2026 zero polemiche e boom di visitatori | sempre più giovani e sempre più social ma anche sempre più caro
Il Salone del Libro di Torino ha registrato nel 2026 numeri record di visitatori, con un incremento di giovani e di utenti attivi sui social media. La manifestazione si è svolta senza polemiche e ha attirato un pubblico sempre più numeroso, anche grazie a un aumento dei costi di partecipazione. Oltre alla tradizionale sede torinese, l’evento si è esteso in altre città, come Milano, dove presso il Superstudio Maxi si è tenuta una presentazione legata al BookPride.
Il Salone del Libro di Torino è il Salone del Libro di Torino anche quando non sono più le OGR né il Teatro Regio o il Sermig a ospitarne la presentazione bensì il Superstudio Maxi di Milano, in occasione del BookPride. “Un Salone senza polemiche forse non si era mai visto prima”, dichiara. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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