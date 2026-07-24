se le imbarcazioni sono di cartone

Sul lago d’Idro, ad Anfo, si svolge una regata insolita: le imbarcazioni sono fatte di cartone. Le barche, realizzate con questo materiale, si sfidano sulle acque, mentre i partecipanti cercano di mantenere a galla le proprie creazioni. La manifestazione mette in mostra creatività e abilità, attirando spettatori e concorrenti in un clima di divertimento e originalità.

Dimenticate gli scafi in vetroresina e le regate tradizionali. Ad Anfo, sul lago d’Idro, si naviga a colpi di cartone, fantasia e tanta voglia di divertirsi. Domani torna la Paper Cup Eridio Lake, la manifestazione che ogni anno richiama curiosi e partecipanti per assistere a una delle gare più originali dell’estate, a cui quest’anno sono iscritte 80 squadre per un totale di 240 partecipanti. Prima ancora della sfida, c’è lo spettacolo: imbarcazioni dalle forme più improbabili, frutto dell’ingegno degli equipaggi, pronte a mettersi alla prova sull’acqua. La giornata prende il via alle 9, quando le squadre iniziano a costruire le proprie barche utilizzando esclusivamente il cartone (fornito da Imbal Carton di Prevalle, sponsor tecnico dell’evento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Galleggia non Galleggia 2026 - La discesa delle imbarcazioni - 1^ Parte

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