Flotilla Israele intercetta imbarcazioni trattenuti 29 italiani | ‘Grave anche se proiettili di gomma’

Nella giornata di oggi si sono verificati episodi di interdizione di imbarcazioni da parte delle forze israeliane, che hanno trattenuto 29 italiani coinvolti. Secondo quanto riferito, l’intervento ha incluso l’uso di proiettili di gomma, suscitando preoccupazioni sulla modalità di impiego della forza. La Farnesina ha richiesto verifiche ufficiali sull’accaduto, chiedendo chiarimenti riguardo alle modalità di intervento delle forze israeliane nei confronti degli attivisti a bordo delle imbarcazioni.

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