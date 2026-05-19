Flotilla Israele intercetta imbarcazioni trattenuti 29 italiani | ‘Grave anche se proiettili di gomma’

Da ildifforme.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si sono verificati episodi di interdizione di imbarcazioni da parte delle forze israeliane, che hanno trattenuto 29 italiani coinvolti. Secondo quanto riferito, l’intervento ha incluso l’uso di proiettili di gomma, suscitando preoccupazioni sulla modalità di impiego della forza. La Farnesina ha richiesto verifiche ufficiali sull’accaduto, chiedendo chiarimenti riguardo alle modalità di intervento delle forze israeliane nei confronti degli attivisti a bordo delle imbarcazioni.

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La Farnesina chiede verifiche sull’uso della forza contro gli attivisti della Flotilla da parte dell’esercito israeliano. Dall’opposizione accuse durissime al governo Netanyahu: “Violato il diritto internazionale”. Sei delle imbarcazioni, tra cui la Girolama, che batte bandiera italiana, sono state colpite Novità nel Mediterraneo attorno allaGlobal Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto verso Gaza. Le forze armate israeliane hannointercettato diverse imbarcazionidella missione inacque internazionali,Maria Elena Delia,portavoce italiana della Flotilla, ha confermato la notizia. È stato precisato che tra i trattenuti ci sono29 attivisti italiani, oltre atre persone di nazionalità diversama residenti in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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