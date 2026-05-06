La Russa provoca | Scudetto di cartone? Se ne arrivano prendiamo! Marotta è il simbolo di questa squadra

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dichiarato dell’Inter, ha commentato con tono deciso le recenti discussioni sullo scudetto. Ha affermato che, se arriveranno altri titoli, l’Inter li prenderà e ha definito il dirigente della squadra come un simbolo importante. La Russa ha anche commentato le avversarie, rispondendo con una provocazione riguardo allo scudetto di cartone.

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