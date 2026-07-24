Secondo analisti, in Italia e in altri paesi occidentali la crisi democratica si riflette in problemi legati all'informazione. Si evidenzia una perdita di pluralismo e di varietà nelle opinioni pubbliche, con conseguenti difficoltà nel mantenere un sistema democratico funzionante. La situazione viene descritta come un deterioramento delle condizioni che garantiscono un'informazione libera e diversificata, elemento fondamentale per la democrazia stessa.

Dicono che nell’occidente dalle mille crisi sopravvive una esigenza democratica, un costume democratico legato al pluralismo delle opinioni, alla libertà di informazione; ma quanto resta vero? Ogni giorno questo occidente che si culla nelle sue false certezze perde un pezzo della sua libertà a partire dalla possibilità di raccontare, di informare, di esprimere un orientamento. Amazon cancella di punto in bianco il libro di Silvana De Mari “Islam senza veli”, autoprodotto, distribuito solo su quella piattaforma, che aveva venduto duemila copie in un mese: evaporato con un pretesto, senza possibilità di recupero, di reclamo. Pare non riconosceranno neppure i diritti sulle copie vendute. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Se la crisi di una democrazia parte dall'informazione, allora l'Occidente, particolarmente l'Italia, è ben oltre la crisi

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