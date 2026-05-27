Belén Rodríguez è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore. Le sue condizioni di salute sono state rese note tramite fonti ufficiali e hanno attirato l’attenzione dei media nelle ultime ore. La showgirl si trovava in ospedale per accertamenti e le sue condizioni sono attualmente sotto controllo. Nessuna altra informazione sulle cause o sulla durata del ricovero è stata comunicata.

Sono ore di grande attenzione attorno alle condizioni di salute di Belén Rodríguez dopo le notizie diffuse nelle ultime ore sul ricovero in ospedale avvenuto in seguito a un malore. La vicenda ha rapidamente acceso la preoccupazione dei fan e del mondo dello spettacolo, soprattutto dopo le indiscrezioni circolate sulla situazione vissuta dalla showgirl nelle prime ore della giornata. Col passare delle ore sono però emersi nuovi dettagli e aggiornamenti sulle sue condizioni. Nelle stesse ore è emerso anche un retroscena che riguarda Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da FanPage.it, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato avvisato subito dopo il malore dell’ex moglie e avrebbe deciso di raggiungerla immediatamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “E allora lui…”. Belen Rodriguez, la decisione di Stefano De Martino dopo la crisi della ex moglie

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