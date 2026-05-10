Circa un anno e mezzo fa, un imprenditore nel settore dell'abbigliamento ha perso tutti i risparmi a causa di problemi economici nel suo negozio. Da allora, ha iniziato a lavorare come tassista in moto per mantenersi. La crisi del petrolio in Iran ha avuto ripercussioni anche su altri paesi, inclusi Bangladesh e Bangladesh, contribuendo a una situazione economica difficile e alla perdita di liquidità per molte persone.

Tariqul Islam ha perso tutti i suoi risparmi circa un anno e mezzo fa, a seguito di alcune difficoltà nella sua attività di abbigliamento, e per sbarcare il lunario ha iniziato a lavorare come tassista in moto. Fino a poco tempo fa, trascorreva ore in coda ai distributori di benzina, mentre le interruzioni delle forniture legate alla guerra in Iran si ripercuotevano anche sul Bangladesh. Le difficoltà economiche della famiglia Islam riflettono una crisi più ampia in Bangladesh, paese fortemente dipendente dalle importazioni di carburante, dove la carenza di energia ha sconvolto la vita quotidiana, rallentato la produzione industriale e sollevato preoccupazioni sulla crescita economica, poiché le tensioni globali fanno aumentare i costi e mettono a dura prova le forniture.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la crisi del petrolio apre una profonda crisi in Bangladesh

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