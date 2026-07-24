Che, dopo quattro anni, attanaglia anche questa estate in una morsa rovente. Il mese di giugno del 2026 è stato, infatti, il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, secondo l’aggiornamento mensile del servizio Copernicus, programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. E luglio non è da meno visto che si stanno registrando delle ondate di caldo estremo tra le più violente da quando si monitora il fenomeno. A molti è chiaro che tutto questo non sarebbe possibile senza il cambiamento climatico. Anche l'Italia è alle prese con temperature da record con negozi che si convertono a vendere ventilatori e, diciamolo, tutti che si soffermano un po' più a lungo nel reparto surgelati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Se il caldo non da tregua, questi sono i tessuti da scegliere. Per sentirsi (almeno un po') più freschi

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