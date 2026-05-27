L'estate è iniziata e le temperature sono salite. Sono cinque i capi consigliati per affrontare il caldo in città, mantenendo uno stile che richiama l’atmosfera vacanziera. Questi pezzi sono stati indicati come ideali per adattarsi alle alte temperature e per creare un mood più leggero e rilassato nei look quotidiani. La scelta dei capi mira a combinare praticità e stile durante i mesi più caldi.

Per abbassare i bollori e alzare l'asticella dello stile, quindi, abbiamo stilato un piccolo vademecum di pezzi freschi, accattivanti e giocosi che regalino un immediato boost estivo istantaneo a qualsiasi insieme, da aggiungere agli essenziali immancabili per la stagione calda, senza dimenticare i trend del momento. Perché scegliere? In testa, legato in vita o alla borsetta, il classico carré ha abbandonato la sua collocazione un po' borghese per trasformarsi in uno strumento di styling a tutti gli effetti, capace di regalare un appeal vacanziero e un po' boho alle mise più sobrie e minimali. Copiate senza indugi dalla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'estate è già esplosa: i 5 pezzi da indossare in città per sentirsi (almeno un po') in vacanza

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L’estate meteorologica non è ancora iniziata, ma il termometro si comporta come se fosse già luglio. In queste ore un’onda di calore anomala attraversa l’Europa: a Londra e Parigi ieri si sono superati i 33 gradi, valori record per la stagione. x.com

So già come passerò l'estate. reddit

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